فولكسفاجن توقف تسليم السيارة جولف 8 بسبب عيب فني

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أوقفت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات تسليم سيارتها الجديدة جولف 8 وتستعد لاستدعاء سيارات هذا الطراز بعد اكتشاف مشكلة فنية في خاصية الاتصال الآلى الطارىء فى بعض السيارات.

تتعلق المشكلة بخاصية استدعاء الطوارئ المعروفة باسم "إي كول" أو الاتصال الطارىء والتي تعمل تلقائيا وتجري اتصالا مجانيا من أجل المساعدة السريعة لقائدى السيارات إذا تعرضت السيارة لحادث مرورى خطير.

وبحسب مصادر قريبة من الشركة فإن المشكلة موجودة في 30 ألف سيارة على الأقل.

في الوقت نفسه ستواصل الشركة إنتاج فئات هذا الطراز في حين لن يتم طرح السيارات في السوق حتى يتم حل المشكلة نهائيا.

وقالت فولكسفاجن إنها اكتشفت من خلال المراجعات الداخلية وجود مشكلات في نظام نقل البيانات ببعض فئات السيارة جولف8 وبالتالي فإن خاصية الاستدعاء الآلي قد لا تعمل بالصورة الصحيحة.