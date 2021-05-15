دعوة رسمية من بايدن للتهدئة بغزة

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وآخر مع الفلسطيني محمود عباس، لبحث تطورات الأوضاع في غزة بعد تصاعد التوتر.



وذكرت الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا مهما من بايدن. وخلال الاتصال، دعا الرئيس الفلسطيني إلى "تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين".



وقال البيت الأبيض، إن بايدن تحدث مع عباس "للتعبير عن التزام أمريكا بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية".



وتعد هذه المكالمة الأولى بين عباس وبايدن منذ وصول الرئيس الديمقراطي إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير الماضي.



يذكر أن بايدن أرسل، الجمعة، مبعوثا إلى المنطقة، في مسعى إلى تهدئة الوضع.