مصرع شاب سقط من أعلى سقالة بالطابق الرابع أثناء عمله بطنطا

لقي شاب مصرعه؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في أثناء عمله به، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع بمدينة طنطا.،وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة الشاب "شريف طارق- 25 عاما"، يعمل في مجال المعمار، وأنه أثناء العمل بإحدى العمارات السكنية تحت الإنشاء، سقط من أعلى سقالة خلال إنهائه أعمال المحارة لواجهتها.

وتوصلت التحريات، إلى أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن المتوفي اختل توازنه، وسقط على الأرض جثة هامدة.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.