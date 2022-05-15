محافظ الشرقية يكلف سكرتير جديدا لمدينة ههيا وآخر للمكتب الفني بالديوان العام

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، القرار رقم 6404 لسنة 2022، بإنهاء تكليف ناجي ذكى حناوي، من العمل بوظيفته الحالية سكرتير مركز ومدينة ههيا، وعودته للعمل بجهه عمله الأصلية رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، عل وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وقرر غراب تكليف محمد أحمد علي، من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة للقيام بتسيير أعمال وظيفه سكرتير مركز ومدينة ههيا بصفه مؤقتة، مؤكدا أن القرار جاء بعد المتابعة الدقيقه لأداء العاملين بمركز ومدينة ههيا لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واستمرار لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة لتنظيم دولاب العمل الحكومي.

ولحسن سير العمل وانتظامه، أصدر أيضا محافظ الشرقية القرار رقم 6405 لسنه 2022 م بتكليف محمود أحمد محسن، من العاملين بالديوان العام بالدرجه الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، للقيام بتسيير أعمال المكتب الفني بالإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ بصفه مؤقتة.