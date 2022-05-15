ماريوبول: روسيا أسقطت قنابل فوسفورية على مصنع آزوفستال بعد فوز أوكرانيا في مسابقة يوروفيجن

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ذكرت مصادر أوكرانية اليوم الأحد أن روسيا أسقطت قنابل فوسفورية على مصنع "آزوفستال" للصلب في مدينة "ماريوبول"، في أعقاب فوز أوكرانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية(يوروفيجن).

وكتب بترو اندريوشينكو، نائب مجلس مدينة ماريوبول على تطبيق تليجرام: "لقد وصل الجحيم إلى الأرض. إلى آزوفستال".

ونشر مقطع فيديو عن الهجوم، يظهر أيضا نيران المدفعية، على الرغم من أنه لم يتسن التحقق منه من مصدر مستقل.

والقنابل الفوسفورية قنابل حارقة تشتعل عند ملامستها للأكسجين وتسبب دمارا هائلا. واستخدامها محظور بموجب القانون الدولي في المناطق المأهولة.

تم استبعاد روسيا من مسابقة الأغنية الأوروبية بسبب الحرب.

وذكرت مصادر أوكرانية أن هناك حوالي ألف شخص متحصنون في مصنع "آزوفستال" للصلب المحاصر.

وتبين أن محاولات إنقاذهم صعبة، لكنهم مازالوا يرفضون الدعوات الروسية للاستسلام.