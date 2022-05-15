فرنسا تسجل 30 ألفا و459 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

سجلت فرنسا 30 ألفا و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و352 ألفا و290 إصابة، والوفيات إلى 148 ألفا و306 حالات.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 147 مليونا و30 ألفا و463 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.