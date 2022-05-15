استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 6 ملايين و50 ألفا و 519 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 156 ألفا و453 حالة وفاة.



وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 144 ألفا و411 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات إلى 220 حالة وفاة.



وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 978 ألفا و991 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 11 ألفا و 952 حالة وفاة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و19 ألفا و 468 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 6 آلاف و622 حالة وفاة.



وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 10 ملايين و695 ألفا و36 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 43 ألفا و 65 حالة وفاة.



وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و208 آلاف و247 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 9 آلاف و 360 حالة وفاة.



وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و668 حالة والوفيات إلى 9709 حالات .



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و952 ألفا و979 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و127 حالة .



وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4324 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و389 ألفا و306 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و536 .



وفي جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93 ألفا و446 حالة والوفيات إلى 713 .



وفي ترينيداد وتوباجو، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 154 ألفا و139 حالة والوفيات إلى 3870.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3029 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و473 ألفا و500 حالة والوفيات إلى 35 ألفا و607 حالات.



وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 30 ألفا و 459 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 29 مليونا و160 ألفا و802 إصابة مؤكدة،فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 147 ألفا و257 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 36 ألفا و 42 إصابة جديدة و 91 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 17 مليونا و30 ألفا و147 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 165 ألفا و182 حالة وفاة.



وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 543 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و131 ألفا و105 إصابات مؤكدة، كما سجلت 5 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و925 حالة وفاة.



وسجلت الدنمارك 395 إصابة ووفاة 7 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و976 ألفا و215 مصابا والوفيات إلى 6285 حالة.



وفي كوبا، سجلت وزارة الصحة 103 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و104 ألفا و496 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات حتى الآن عند 8529 حالة وفاة.



وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 4928 إصابة جديدة و17 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و600 ألف و 896 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 57 ألفا و714 حالة وفاة.