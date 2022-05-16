مبابي: الأمر محسوم بشأن مستقبلي

أكد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أنه اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله حيث ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، وذلك في ظل الأنباء التي تتردد حول إمكانية انتقاله لريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

وتوج مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022 من رابطة المحترفين الفرنسيين، مساء أمس.

وقال مبابي، في حديثه بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي: «الفوز للمرة الثالثة على التوالي أمر لا يصدق، أشكر باريس سان جيرمان، زملائي، النادي، المدرب، الأشخاص الذين يعملون في الظل، الذين ساعدونا في استعادة اللقب».

ورد مبابي، على سؤاله أين سيلعب الموسم المقبل، قائلا: «لقد ارتكبت خطأ منذ 3 سنوات في الحفل ولن أفعل ذلك مرة أخرى، لطالما انتقدت البطولة الفرنسية، لكننا قدمنا ​​صورة جيدة، كانت هناك كرة قدم جيدة وهذا شيء جيد للغاية».

وحول موعد الإعلان عن قراره بشأن مستقبله، أجاب: «قريبًا، اتخذت قراري نعم تقربيًا، ستعرفون قريبًا، تقريبًا الأمر محسوم»

وعن إمكانية تجاوز أهداف كافاني مع باريس سان جيرمان، علق قائلا: «عليك أن تحترم ما فعله، 200 هدف في باريس سان جيرمان أمر لا يصدق، أن تكون جزءًا من هذه الدائرة هو شرف، لذلك عليك أن تستمتع بالفعل لما لديك وما فعلته، أنا بالفعل سعيد جدًا لوجودي في المراكز الثلاثة الأولى»

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن اجتماعات بين مسؤولي باريس سان جيرمان ومبابي ليضع قلمًا ويوقع على عقد جديد، لكن ذلك قبل أن تعلن والدته في تصريح رسمي، عن اقتراب نجلها من الرحيل والانضمام لصفوف ريال مدريد.