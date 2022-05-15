إيهاب جلال وجهاز المنتخب يحضر مباراة الإسماعيلي وسيراميكا

اتفق إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مع جهازه المعاون على حضور مباراة اليوم الأحد بين الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

وتنطلق المباراة بين الفريقين، عصر اليوم الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري العام.

ويأتي قرار إيهاب جلال، في إطار متابعته كل اللاعبين في البطولات المحلية والإفريقية للوقوف على قوام منتخب مصر قبل استلام مهامه الرسمية مع الفراعنة في الأيام القادمة.

ويبدأ منتخب مصر مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهتي غينيا وأثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل.

جدير بالذكر، أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، ويعاونه في الجهاز الفني محمد شوقي وأحمد حسام مدربان وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.