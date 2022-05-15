الفيدرالي الروسي: سنعزز تواجدنا العسكري عند حدود فنلندا حال انضمامها للناتو

كشف رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، فيكتور بونداريف، أن بلاده ستضطر في حال انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إلى تعزيز قواتها المنتشرة عند حدود هذا البلد.

وأشار بونداريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد، إلى أن نية فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي تمثل خبرا مقلقا ليس من الناحية العسكرية بل من الناحية الجيوسياسية، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن الضغط على البلدين الإسكندنافيين لدفعهما إلى الالتحاق بالناتو.

وحذر السيناتور من أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحويل أراضي فنلندا منطلقا لإجراء مناورات للناتو وتدبير استفزازات واختبار أسلحة لحلف شمال الأطلسي ونشر قاعدة عسكرية أمريكية، مشيرا إلى وجود تاريخ مشترك وحدود برية يزيد امتدادها عن 1.2 ألف كيلومتر بين فنلندا وروسيا.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قيادة فنلندا والسويد رسميا عن نيتهما تقديم طلب للانضمام إلى الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.