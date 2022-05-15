الدفاع الروسية: المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مواقع لمركز البحوث العلمية السورية بـ22 صاروخا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخا.

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العميد بحري، أوليج جورافليوف، قوله، أمس السبت: "هاجمت 6 مقاتلات من طراز (إف-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية دمرت 16 صاروخا وطائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفين مدنيين، وأصيب جنديان، كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.