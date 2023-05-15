 وزير الري: الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية - بوابة الشروق
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وزير الري: الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:38 ص

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وقال الدكتور سويلم "إن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجا لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 5ر7 مليون م3/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى 55%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسارا ناقلا بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كم).


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