تراجع أسعار عقود الغاز الآجلة المقرر تسليمها خلال أشهر الشتاء المقبل في أوروبا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهور الشتاء المقبل، في ظل انخفاض توقعات الطلب على الغاز، في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات الغاز لأكثر من المعدلات الطبيعية، وهو ما يجعل الاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة أسهل.

وتراجعت أسعار العقود الهولندية الآجلة، وهي العقود القياسية في السوق الأوروبية تسليم فبراير المقبل بنسبة 8.5%، وهو أكبر تراجع لها منذ 4 أشهر، قبل أن تقلص خسائرها.

كما تراجعت أسعار العقود تسليم ديسمبر ويناير المقبلين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع العلاوة في أسعار تسليم شهور الشتاء بعد ارتفاعها خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تراجع تعافي الطلب على الغاز، كما تتزايد الثقة في قدرة السوق على استيعاب أي صدمات محتملة، بعد صدمة الارتفاع الجنوني للأسعار في العام الماضي، بسبب وقف روسيا للجزء الأكبر من إمداداتها إلى أوروبا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي نشبت في أواخر فبراير من العام الماضي.

وقال فرانسيسكو مارتوكشيا المحلل الاقتصادي في سيتي جروب، :"في الوقت الراهن يمكن أن تكون في مسار مريح لتحقيق اشتراطات التخزين لفصل الشتاء، خاصة إذا جاء النشاط الاقتصادي مخيبا للآمال، مما يقلص الطلب على الطاقة في أوروبا".

يذكر أن مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا وصلت إلى مستويات أعلى من المعتاد حيث تمتلئ المستودعات بنسبة 63% من طاقتها بعد شهر واحد من بدء الضخ فيها إلى جانب تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وتراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم الشهر المقبل، بأكثر من النصف منذ بداية العام الحالي في ظل استقرار الإمدادات والطقس المعتدل وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.

وبلغ سعر عقود الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل اليوم 68ر32 يورو لكل ميجاوات/ساعة، حيث يجري تداول هذه العقود بالقرب من أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.