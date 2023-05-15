قائد نانت: ندعم مصطفى محمد في موقفه

أكد صامويل موتوسامي، قائد فريق نانت، دعم مصطفى محمد، مهاجم الفريق، في قراره بعدم المشاركة في لقاء تولوز، بالدوري الفرنسي، لمقاطعة جولة «دعم حقوق المثليين».

نانت تعادل مع تولوز بدون أهداف في أول مباراة للكناري مع المدرب الجديد بيير آريستوي، في مباراة شهدت ارتداء الكونغولي موتوسامي شارة القيادة لأول مرة في مباراة تولوز بقرار من المدير الفني الجديد.

وقال قائد نانت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية: «نتفهم قرار مصطفى محمد ولا توجد لدينا مشكلة كفريق، لكل فرد خياراته وقراراته.. مصطفى محمد صديقنا وندعمه في كل الأحوال، وأعتقد أن الأمر معقد بالنسبة له ما بين عمله كلاعب وقناعاته وموقفه بالنسبة لعائلته والمقربين إليه».

وأضاف: «نحن ندعمه في موقفه وحاولنا أن نبذل أقصى جهدنا في اللقاء من أجل تعويضه».

ورفض مصطفى محمد، نجم نانت، المشاركة في مباراة فريقه أمام تولوز، على الملعب البلدي تولوز، ضمن منافسات الجولة الـ35 بسبب شارة دعم المثليين.