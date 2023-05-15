أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية التركية تتجه نحو جولة إعادة في 28 مايو الجاري، بعد فتح 100% من صناديق الاقتراع داخل تركيا، حيث لم يحصل أي مرشح على الحد الأدنى المطلوب وهو أكثر من 50% من الأصوات لحسم الانتخابات.

وحصل الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على 49.51٪ من الأصوات بينما حصل مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو من تحالف الأمة على 44.88٪، وبذلك تكون جولة الإعادة مابين أردوغان وكيليجدار أوغلو، حيث حصل الاثنان على أعلى نسبة من الأصوات بين المرشحين الأربعة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينر في بيان - نقلته شبكة الإذاعة التركية "تي آر تي" على موقعها الإلكتروني- إن الانتخابات الرئاسية في تركيا ستتجه إلى جولة الإعادة بعد عدم حصول أي مرشح على الحد الأدنى المطلوب للفوز خلال الجولة الأولى.

وأضاف: بالأمس تم فتح عدد صناديق الاقتراع المحلية في البلاد بنسبة 100%، وبلغت نسبة المشاركة 88.92%، بالإضافة إلى مشاركة نسبتها 52.69% للأتراك في الخارج.