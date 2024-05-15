ينظم مركز إبداع بيت السحيمي، الكائن في شارع المعز، حفلًا لأغاني الجنوب يقدمه الفنان النوبي كرم مراد وفرقته الموسيقية، في تمام الثامنة مساءً غدًا الخميس.

يأتي الحفل ضمن برنامج العروض الفنية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، في مراكز الإبداع الفني التابعة له.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني النوبية الشهيرة منها: "رسام"، "النيل بيتمشي"، "مارية"، "خبيز أمي"، "حلم الناس"، "ديا"، "يا صغير على الهوى"، "الشال"، و"نعناع الجنينة".

تخصص المطرب والملحن كرم مراد في تراث الجنوب النوبي والشرقي؛ حيث تعلم العزف والغناء على يد خاله الفنان النوبي العالمي الراحل حمزة علاء الدين. وقدم عددًا من الحفلات ضمن فعاليات دار الأوبرا، واحتفالات أكتوبر، وكذلك الغناء في عدة دول منها ألمانيا، كرواتيا، وأمريكا. كما شارك في حفلات افتتاح وختام سمبوزيوم النحت الدولي باسوان وحفلات بقصر الأمير طاز ضمن فعاليات صندوق التنمية الثقافية.