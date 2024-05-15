تضييق أهداف قمة بشأن أوكرانيا لضمان حضور الصين والجنوب العالمي

يركز الدبلوماسيون على مجموعة ضيقة من الأهداف استعدادا لقمة مزمعة بشأن خطة السلام الأوكرانية في سويسرا الشهر المقبل، لضمان حضور الصين وغيرها من دول ما يطلق عليه "الجنوب العالمي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقام المستشار الألماني أولاف شولتس بتهيئة الساحة، أمس الثلاثاء، عندما قال لمجلة "شترن" إن المحادثات سوف تتناول سلامة محطات الطاقة النووية وصادرات الحبوب وتبادل السجناء، وما وصفه بالمحرمات الضرورية لاستخدام الأسلحة النووية".

وتمت دعوة أكثر من 160 دولة لمناقشة شروط أوكرانيا من أجل الموافقة على تسوية مع روسيا في منتجع جبلي بالقرب من لوسيرن بسويسرا يومي 15 و16 يونيو. ولكن مستوى الحضور بخلاف حلفاء أوكرانيا الغربيين ليس واضحا.