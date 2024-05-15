الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بسبب دعمها لروسيا في أوكرانيا

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توسيع نظام العقوبات الحالي ضد إيران، حسبما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل في بيان يوم الثلاثاء.

وأوضح البيان: "قرر المجلس اليوم توسيع نطاق إطار الاتحاد الأوروبي للإجراءات التقييدية نظرا للدعم العسكري الإيراني للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

ويحظر الإطار، الذي تم اعتماده في يوليو 2023، تصدير المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج الطائرات المسيرة ويوفر قيودا على السفر وتجميد الأصول ضد المتورطين في برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

وبموجب العقوبات، فإن تقديم الأموال لأولئك المتورطين في تصنيع الطائرات المسيرة محظور أيضا.

وأشار البيان، في تبرير هذه الخطوة، إلى أن الاتحاد الأوروبي أدان فورا الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في 13 أبريل.