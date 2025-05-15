ضبط محطة وقود لتجميعها 96 ألف لتر سولار وبنزين للبيع بالسوق السوداء في البحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز لضمان انتظام توزيع المواد البترولية ومنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعار.

وذكرت عازر، في بيان اليوم الخميس، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية، شنت حملة تموينية بحوش عيسى أسفرت عن ضبط محطة تمويل سيارات جمعت 96 ألف لتر سولار وبنزين دون وجه حق، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار تلك الحملات الرقابية المكثفة، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة من قِبل جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان توافر المواد البترولية، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال أو ممارسات احتكارية.