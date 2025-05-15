أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 216، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي حسن مرزوق سمُّور، الذي يعمل مذيعاً ومقدم برامج في إذاعة صوت الأقصى.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال «سمور» بقصفٍ استهدفه مع أفراد عائلته فجر اليوم شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل: المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، إضافة إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.