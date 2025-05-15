مسئول تركي: نهاية حرب روسيا وأوكرانيا ستزيد حجم التجارة بالمنطقة

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• نائب وزير التجارة التركي محمود غورجان قال للأناضول إن أنقرة سعت إلى مواصلة علاقاتها مع موسكو في ظل العقوبات طوال فترة الحرب

قال نائب وزير التجارة التركي محمود غورجان، إن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية ستضمن زيادة حجم التجارة في المنطقة إلى مستوى أعلى.

جاء ذلك في حديث للأناضول، على هامش منتدى "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان 2025" الذي انطلق، الخميس في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

وأشار غورجان، إلى أهمية المنتدى الذي يجمع العالم الإسلامي من حيث تطوير العلاقات الاقتصادية التركية.

ولفت إلى أن حجم التجارة بين تركيا وروسيا بلغ 53 مليار دولار، وأن البلدين شريكان تجاريان مهمان.

وتعليقا على تأثير مفاوضات السلام التي ستُعقد بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، الخميس، على الاقتصاد الإقليمي، أوضح غورجان، أن انتهاء هذه الحرب سيسهم بزيادة حجم التجارة في المنطقة إلى مستوى أعلى.

وأضاف: "بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، نرى أن هذا البلد بحاجة إلى إنهاء الحرب وتطوير تجارته".

غورجان، أردف: "سعت تركيا إلى مواصلة علاقاتها مع روسيا في ظل العقوبات طوال فترة الحرب".

وشدد على أن انتهاء الحرب سيسهم بصورة كبيرة في نمو تركيا والمنطقة تجاريا واقتصاديا.

واستجابة لمقترح بوتين باستئناف المفاوضات المباشرة في 11 مايو الجاري، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، بينما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة، فيما تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو الاجتماعات التي تستضيفها إسطنبول.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.



