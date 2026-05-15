أمريكا: توسيع دائرة التهم الموجهة لنائب زعيم عصابة خاليسكو الجيل الجديد المكسيكية

وسعت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة اليوم الخميس، نطاق التهم الموجهة لنائب زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية، حيث اتهمته بالاتجار بمادة الميثامفيتامين والتآمر لغسل الأموال.

وكان زعيم عصابة المخدرات المكسيكي أودياس فلوريس سيلفا، قد ألقي القبض عليه في 27 أبريل الماضي، بولاية ناياريت غربي البلاد، وذلك في عملية نفذتها قوات البحرية المكسيكية الخاصة بالاستناد إلى معلومات قدمتها وكالات أمريكية.

وكانت لائحة اتهام سابقة صادرة في أغسطس 2020 قد وجهت إليه تهما بالاتجار بالكوكايين والهيروين.

ويُعتبر اعتقال فلوريس سيلفا، الملقب بـ"إل خاردينيرو" (البستاني)، بمثابة ضربة قاسية لقيادة العصابة المعروفة اختصارا بالإسبانية "سي جيه إن جي".

وقد صنفته السلطات المكسيكية كخليفة محتمل للزعيم السابق للعصابة نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتيس، الملقب بـ"إل مينشو"، الذي لقي حتفه في فبراير الماضي، بولاية خاليسكو غربي البلاد خلال عملية عسكرية.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت العصابة كمنظمة إرهابية في فبراير الماضي، إلى جانب سبع مجموعات إجرامية أخرى.

وتُعتبر هذه العصابة الأكبر في المكسيك، حيث تتواجد في 21 ولاية من أصل 32 ولاية، كما توسعت عملياتها لتشمل عدة دول من بينها الولايات المتحدة.