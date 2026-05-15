تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، موقف توريد واستلام القمح المحلي لموسم 2025 - 2026، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام أعمال التوريد وتوفير كل التيسيرات للمزارعين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المختصة .

ووفقا لبيان إعلامي، اطلع محافظ بورسعيد على التقرير الوارد من مديرية الزراعة بشأن حركة توريد الأقماح المحلية حتى يوم 14 مايو 2026، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 13 ألفا و523 فدانًا، فيما بلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن 9855 فدانًا، بإجمالي مستهدف توريد يقدر بنحو 18 ألف طن .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي بلغ 5302 طن و425 كجم، بنسبة توريد بلغت نحو 29.46% من المستهدف، حيث استقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا الكميات الأكبر بإجمالي 4923 طنًا و78 كيلو، بينما بلغت الكميات الموردة إلى المصرية القابضة للصوامع 379 طنًا و347 كيلو .

وأكد محافظ بورسعيد انتظام أعمال الاستلام والتوريد داخل مواقع التخزين والصوامع والشون، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، مع استمرار المتابعة اليومية لنسب التوريد وحركة الاستلام، بما يحقق المستهدف ويضمن الحفاظ على المحصول الاستراتيجي .

كما وجه المحافظ بتكثيف التنسيق بين مديرية الزراعة والجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم منظومة الأمن الغذائي وزيادة معدلات التوريد من محصول القمح المحلي .