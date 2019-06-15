حملات مكثفة لإزالة المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة

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تشهد عددًا من المدن الجديدة حملات مستمرة لمواجهة التعديات والمخالفات.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، سيد همام، إن الجهاز شن حملات مكثفة، بالتنسيق بين لجنة الإشغالات بالجهاز، وشرطة التعمير بالمدينة، على المجاورات (٦ - ١٢ – 18).

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مبادرة للقضاء على ظاهرة مركبات "التوكتوك"، بالمدينة، وتم التحفظ على العديد من المركبات، بالإضافة إلى العمل على توفير البدائل من وسائل المواصلات الأخرى، والتي يحتاجها المواطنون بالمدينة.

وفي مدينة بدر، تفقد رئيس الجهاز، عمار مندور، المجاورات (1 – 2 – 5 ) بالحى الأول؛ لمتابعة أعمال رفع الإشغالات وإزالة المخالفات، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة.

وكلف العاملين بالجهاز بالمتابعة اليومية لجميع الأعمال بالمدينة؛ للتأكد من تنفيذها على أكمل وجه.

كما تفقد مندور، أعمال تطوير محطة المياه رقم 2 بالروبيكي؛ للاطمئنان على سير العمل، وأعمال تركيب الطلمبات الجديدة بالمحطة؛ لتناسب الكثافة السكانية بالمدينة.

وفي سياق مختلف، تابع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد رجب، سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.

وقال إن العمل جارٍ لتنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية للطرق بالمشروع، ومتابعة أعمال الزراعة، وتنسيق الموقع.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أن العمل مستمر ليل نهار، حتى الانتهاء من تنفيذ جميع المرافق بالمشروع؛ للالتزام بتسليم الوحدات كاملة المرافق للفائزين بها.

وفي إطار آخر، تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، محمد مصطفى، مشروع مركز الشباب

المقام بمنطقة الامتداد بالمدينة، على مساحة 16000 م2، وبتكلفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه.

ووجه بسرعة الإنجاز، للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع في الموعد المحدد.