محافظ الإسكندرية يحول إدارة الرصد البيئي والنظافة بحي غرب للتحقيق بتهمة التقصير

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد بتحويل جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحي غرب إلي التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم. وتحرير محضر ضد شركة النظافة المسئولة.

جاء ذلك خلال جولة مرور مفاجئة قام بها المحافظ بمساكن عثمان بمنطقة المتراس نطاق حي غرب حيث تم الوقوف علي وجود تراكمات للقمامة بها.

وأمر محافظ الإسكندرية رئيس حي غرب بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع كافة التراكمات وتسخير كافة المعدات لرفعها فورا. محذرا أنه لن يسمح بتكرار مثل ذلك الشكل الغير آدامي وسيتم محاسبة المقصرين فورا.

كما وجه المحافظ بضرورة التنبيه علي المواطنين بالمساكن بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالشوارع بذلك الشكل وإلا سيتم تعرضهم للمسألة القانونية.