الصحة تصدر دليلا إرشاديا للتعامل مع حالات كورونا داخل سيارات الإسعاف

نقابة المسعفين: ارتفاع الإصابات بين المسعفين لـ160 إصابة و5 وفاة.. تكليف مديرا جديدا لمستشفى المنيرة بعد التحقيق في واقعة وفاة طبيب بها..



الصحة: لتجنب أعراض القلق لا تتعرض لأخبار كورونا أكثر من مرتين يوميا..



أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا لكيفية تعامل سيارات الإسعاف التي تقوم بنقل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت التعليمات أنه عند نقل المصابين بفيروس كورونا لابد وأن يرتدي مقدم الخدمة، قناع طبي وعباءة واقية ذات أكمام، وقفازات، ونظارات أو واقي الوجه، مع ضرورة غسل اليدين.



وأوضح الدليل الإرشادي –الذي حصلت الشروق على نسخة منه- أنه بالنسبة للسائق في سيارة الإسعاف، فإذا كان دوره مقتصرا علي قيادة سيارة الإسعاف بالمريض المصاب بكورونا، فيجب مراعاة ضرورة فصل المقصورات بين السائق والمصاب، وأنه في هذه الحالة لا ينصح بارتداء أي واقيات شخصية، مع مراعاة أن تكون هناك مسافة بين السائق والمصاب لا تقل عن متر واحد، وغسل اليدين جيدا.



وفي حالة إذا كان دور السائق مساعدة المسعفين في حمل المصاب في سيارة الإسعاف وإنزاله، فإنه ينصح بارتدائه قناع طبي جراحي، وعباءة واقية ذات أكمام، وقفازات، ونظارات أو واقي الوجه، وغسل اليدين.



أما في حالة عدم الفصل بين المقصورات بسيارة الإسعاف، فيتم التشديد بعدم التلامس المباشر مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع ارتداء قناع طبي، وغسل اليدين.



كما أكد الدليل الإرشادي على ضرورة توفير قناع طبي جراحي للمصاب الذي يتم نقله بسيارة الاسعاف، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، مع التأكد من غسل يديه أو دلكها بالكحول قبل دخول سيارة الاسعاف.



وأعلنت نقابة نقابة العاملين بهيئة الاسعاف المصرية، آخر إحصائية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا من العاملين في الهيئة، حيث بلغ عدد المصابين من اطقم الاسعاف ارتفع الى 160 حالة إصابة، وبلغ عدد حالات الوفاة 5 حالات وفاة، وبلغ عدد الحالات المصابة من أسر العاملين 50 حالة،و عدد الحالات المتوفاة من أسر العاملين حالتين فقط.



وأكدت النقابة أن نسبة الإصابة بالإسعاف تعتبر هي الأكبر من بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر حيث تبلغ نسبة الاصابة من العاملين بهيئة الإسعاف أكثر من 4% مقارنة بنسبة عدد العاملين بسيارات الكورونا بالإسعاف وأكثرمن 1% مقارنة بنسبة عدد العاملين الإجمالي بالهيئة.



ومن جهة أخرى، قرر الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة بتكليف الدكتور كريم أحمد السيد للقيام بأعمال مدير مستشفى المنيرة العام، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وذلك بعدما شهدت وفاة الطبيب وليد يحيي يوم 24 مايو الماضي، جرّاء إصابته بفيروس كورونا، وشكلت وزارة الصحة والسكان لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود قصور إداري في التعامل مع حالة الطبيب المتوفي داخل المستشفى.



من ناحية أخرة، وجهت وزارة الصحة والسكان إرشادات للتغلب على الشعور بالقلق تجاه فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد، وخاصة غسل الأيدي باستمرار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وعدم التفاعل مع الشائعات، والبحث عن أخبار الكورونا من مصادر موثوقة مرة أو مرتين في اليوم فقط، ودعم الأطفال والاهتمام بهم، وممارسة أنشطة ممتعة معهم، إلى جانب الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة الأسطح بدون مبالغة في ذلك، والتواصل مع الأطباء النفسيين من خلال الأرقام التالية (0220816831- 08008880700).



من ناحية أخري أكدت منظمة الصحة العالمية في مصر أن هناك العديد من المرضى يحتاجون للدم بصفة مستمرة، مثل مرضى أنيميا البحر المتوسط والأورام ومصابي الحوادث وحالات النزيف المختلفة وغيرهم، مطالبة المواطنين بعدم التوقف عن التبرع بالدم حتى خلال فترة فيروس كورونا المستجد، لتوفير دم آمن لهم و للمساهمة في إنقاذ حياتهم.



وأكدت المنظمة أن انتشار فيروس كورونا سبب نقصا أكبر في إمدادات الدم، لافتة الي ضرورة تشجع المواطنين على مواصلة التبرع بالدم، لمساعد المرضى والعاملين الصحيين، حيث أن عملية التبرع بالدم تستغرق 15 دقيقة، ولكنها تنقذ أروح.



وأوضحت المنظمة أنه يمكن لأي شخص التبرع بالدم في حالة إذا كان بصحة جيدة، وعمره ما بين 18-65 عاما، وإذا كان وزنه لا يقل عن 50 كجم



ولفتت المنظمة إالى أن الدم ومنتجاته لهما أهمية أساسية لرعاية، النساء المصابات بنزيف مرتبط بالحمل والولادة، والأطفال المصابون بفقر دم وخيم بسبب الملاريا وسوء التغذية، والمرضى المصابون باضطرابات الدم ونقي العظم واضطرابات الهيموغلوبين الموروثة وحالات العوز المناعي، والأشخاص المصابون بإصابات رضحية في حالات الطوارئ والكوارث والحوادث، والمرضى الخاضعون لعمليات طبية وجراحية متقدمة.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء الأحد، تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.



وأعلنت الوزارة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأحد.



وأكدت الوزارة أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1575 حالة وفاة.