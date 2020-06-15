إيطاليا تبدأ طرح لقاح فيروس كورونا للمواطنين مجانا الخريف المقبل

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن لقاح فيروس /كورونا/ المستجد الذي تعمل شركة بريطانية على إنتاجه وتعاقدت روما بين بلدان أوروبية أخرى على شرائه سيُطرح في إيطاليا بدءا من الخريف المقبل.

وقال سبيرانزا، في تصريحات نقلته وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية /اليوم الإثنين/ إن اتفاق إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا على شراء 400 مليون جرعة من اللقاح الواعد من شركة "أسترازينيكا" البريطانية يتضمن دفعة أولى قدرها 60 مليون جرعة؛ وستكون متاحة اعتبارا من هذا الخريف".

وأوضح أن الحكومة ستطرح اللقاح -الذي ابتكره فريق من جامعة أكسفورد البريطانية- للمواطنين مجانا، وستبدأ بطرحه أولا للجماعات الأكثر تعرضا للخطر ككبار السن والعاملين في القطاع الصحي.