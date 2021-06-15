قالت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" على النهار، إن سبب تركها برنامج "صبايا الخير" بقناة النهار، هو انتهاء مدة التعاقد، وذلك في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت ريهام سعيد، إن الحلقة الماضية من برنامج "صبايا الخير كانت" الأخيرة لها بقناة النهار، ورحلت بعد انتهاء عقدها، ولم تعلن ذلك على الهواء لأنها لا تحب الوداع حسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها خلال الفترة المقبلة ستحصل على استراحة وإجازة صيف ثم ستتواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل.

ونفت ريهام سعيد تعرضها للإيقاف بعد حلقة "أم نور" التي تعرضت بسببها للهجوم، مؤكدة أن علاقتها بإدارة قناة النهار جيدة جدا، ولم يحدث أي خلاف مهني أو مادي، مشيرة إلى أن الحلقة تمت مراجعتها من القناة والرقابة وتمت مشاهدتها والموافقة عليها كما أنها موجودة على صفحات قناة النهار.



