سقوط تشكيل عصابي تخصص في ترويج أقراص الإكستاسي الخبوط المخدرة بالقاهرة

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ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابى في القاهرة تخصصوا في ترويج أقراص الإكستاسي "الخبوط المخدرة".

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" يحملون جنسية إحدى الدول- مقيمين بمحافظة القاهرة- كونوا تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الإكستاسي "الخبوط"، وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة النزهة، أول مدينة نصر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم كالتالي:

ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بالقرب من مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزتهم (1100 قرص لمخدر الإكستاسي "الخبوط"، 30 قرصا مؤثرا، كمية من مخدر "الكوكايين، الحشيش"، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة).

كما ضبط شخص حال تواجده أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر. وبحوزته (200 قرص لمخدر الإكستاسى "الخبوط"، مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية"، هاتف محمول).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب700 ألف جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.