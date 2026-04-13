تراجع أسعار الذهب مع تضاؤل التوقعات بشأن خفض الفائدة الأمريكية وسط تهديدات الحرب

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، بعد تضاؤل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب، مع تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز عقب فشل محادثات السلام بين الجانبين في باكستان مطلع الأسبوع الحالي.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 10ر18 دولارا أي بنسبة 38ر0% إلى 30ر4769 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 758ر0 دولارا أي بنسبة 99ر0% إلى 005ر76 دولارا للأوقية تسليم يونيو.

وقد هدأت حدة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران أخرى التي بدأت في 28 فبراير، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران في الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

بعد توقف الهجمات الأمريكية الأسبوع الماضي، سمحت إيران بمرور حوالي 15 سفينة فقط عبر مضيق هرمز يوميا. كما زودت إيران البحارة بخريطة ملاحية لتجنب الألغام البحرية التي زرعتها.

وبالأمس، عادت المخاوف من تصعيد كبير لتسيطر على الأسواق بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فشل محادثات إسلام آباد، والذي قال إن الاجتماع سار بشكل جيد لما يقرب من 20 ساعة، لكن إيران لم توافق على مطلب الولايات المتحدة بوقف برامجها النووية.

ثم أرسل ترامب رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له "تروث سوشيال" تفيد بأن القوات الأمريكية ستمنع السفن من دخول أو الخروج من موانئ إيران اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم عبر مضيق هرمز.

كما زعم ترامب أن البحرية الأمريكية ستدمر الألغام البحرية التي يقال إن إيران زرعتها في الممر المائي. ويتردد أصحاب السفن في المجازفة بالإبحار عبر مضيق قد يكون مزروعا بالألغام.

وهدد ترامب بأن القوات الأمريكية "على أهبة الاستعداد"، مصرحا بأن الجيش الأمريكي مستعد للقضاء على "ما تبقى من إيران".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستسمح فقط للسفن التي تبحر بين الموانئ غير الإيرانية بالمرور، بينما ستمنع جميع السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية، دون أي تمييز.

ووصفت القوات المسلحة الإيرانية الخطوة الأمريكية بأنها "قرصنة"، وحذرت من أن أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز ستواجه "ردا حازما".

ويوجد حاليا أكثر من من مئتي ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال عالقة في الخليج العربي، غير قادرة على نقل حمولتها من الدول العربية إلى أسواق آسيا وأوروبا.