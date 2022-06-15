بايدن يعلن عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وتعهد بتقديم مساعدت أمنية إضافية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في صد القوات الروسية في مناطق القتال بشرق البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله في بيان اليوم الأربعاء "أبلغت الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستقدم مليار دولار إضافي في صورة مساعدات أمنية لأوكرانيا، تشمل أسلحة مدفعية وأسلحة دفاع ساحلي، وكذلك ذخيرة للمدفعية وأنظمة صواريخ متقدمة يحتاجها الأوكرانيون لدعم عملياتهم الدفاعية في دونباس".

وتشمل حزمة الأسلحة لأول مرة قاذفات لصواريخ هاربون المضادة للسفن محمولة على مركبات، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

كما تشمل الحزمة الأمريكية 320 مليون دولار من أجل أجهزة لا سلكية آمنة والمعدات المرتبطة بها و55 مليون دولار لأجهزة بصرية حرارية للرؤية الليلية و160 مليون دولار للتدريب، وفقا لأحد المصادر المطلعة.