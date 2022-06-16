أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان عاجل لها، إحالة الشيخ مجدي عبد الرءوف الرفاعي محمود مدير إدارة المحلة الكبرى ثان، والشيخ السيد أحمد شعبان المكاوي مفتش المنطقة للتحقيق؛ بسبب سرقة صندوق مسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى.

وقالت الوزارة في بيانها إنه فيما يخص الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل لشاب يقوم بسرقة صندوق مسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان بمديرية أوقاف الغربية، تؤكد مديرية أوقاف الغربية أنه قد تم تحرير محضر رقم 11276 لسنة 2022م قسم شرطة ثان المحلة بخصوص هذه الواقعة، وتم القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة.

وأضافت: تم إحالة الشيخ مجدي عبد الرءوف الرفاعي محمود مدير الإدارة ، والشيخ السيد أحمد شعبان المكاوي مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد، ثالثًا: ينبه على جميع السادة مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق