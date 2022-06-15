تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة ليوا الإماراتية في مجالات التصنيع المختلفة

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أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل، تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه، وذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة ليوا الاستثمارية الإماراتية في مجالات التصنيع المختلفة والتنمية المستدامة الخضراء.

وأشار التراس إلى أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية بالدول العربية والإفريقية والعالمية الصديقة.

ورحب بهذا التعاون، خاصة في ظل قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجالات التعاون التي تتضمن محطات تحلية مياه البحر، ومحطات تدوير المخلفات ومحطات الطاقة الشمسية العائمة ومجالات صناعية أخرى.

وأكد أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، بما يحقق زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأضاف أنه تم بحث الشراكة في مجالات تصنيعية متعددة، ونستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخليجية والعربية والإفريقية .

من جهتها، أشادت الدكتورة "ميثاء الهاملي "رئيس مجلس إدارة مجموعة ليوا الاستثمارية الإماراتية، بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع ، الظهير الصناعي للدولة المصرية.

وقالت: "نستهدف بهذا التعاون عقد شراكات طويلة الأجل في كل مجالات الصناعة، خاصة أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية".