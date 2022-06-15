محافظ القليوبية يتفقد 3 مجازر للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وطوخ وقليوب، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مجزر مدينة بنها بمنطقة كفر سعد والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 ذبيحة تقريبا في الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900 م2، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360 م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة للإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري.

يشار إلى أنه جار أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا.

كما تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع، وجرى رفع كفاءة المجزر بتكلفة 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والأغنام والماعز ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1200 إلى 1500 ذبيحة في الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم .

تفقد الهجان أيضا مجزر قليوب والذي يقع على مساحة 2200 متر مربع بطاقة إنتاجية 1500 ذبيحة في الشهر بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة ويتم مضاعفتها في المواسم.

وتفقد المحافظ المجازر للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانًا، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح ، مشيرًا أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة.

ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل جميع المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.