عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إنقاذ فرق الإغاثة الهندية، مساء الثلاثاء، صبياً أصماً وأبكماً يبلغ عشر سنوات، علق داخل بئر لـ4 أيام وسط الهند، على ما أعلنت السطات المحلية.



وكان الطفل راهو ساهو، سقط الجمعة في بئر ضيقة جداً يبلغ عمقها 24 متراً، عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسجار وسط الهند.



وغرّد بوبيش باغيل، رئيس وزراء الولاية، عبر «تويتر» أنّ الصبي أُخرجَ من البئر سليماً، قائلًا «إن الأمر تم بفضل صلوات الجميع وجهود فرق الإغاثة الحثيثة».



وقال جيتندرا شوكلا، رئيس الإدارة المحلية للصحفيين إنّ «راهول ساهو على قيد الحياة لكنّه أصبح نحيلاً»، موضحًا أن الصبي نُقل إلى أحد المستشفيات في المنطقة المجاورة.



وأضاف: «رُصد ثعبان في البئر، لكنّ الصبي أظهر شجاعة استثنائية وبقي هادئاً أثناء عملية إنقاذه».



واستعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات، وحفرت نفقاً موازياً للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.



وأوضحت السلطات المحلية أنّ سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى وجود أفاع وعقارب وصخور شديدة الصلابة، أعاقت كلها عمليات الحفر وأخّرت جهود الإنقاذ.



وكان قائد شرطة منطقة جنجغير فيجاي أجراوال، أشار لوكالة «فرانس برس» إلى أنّ كاميرات استُخدمت لمراقبة وضع الصبي وتحركاته خلال عملية الإنقاذ.



