ستولتنبرج يتوقع العديد من التعهدات الجديدة لشراء الأسلحة لأوكرانيا

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه يتوقع "العديد من التعهدات الجديدة" بشأن نقل أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا، قبيل عقد اجتماع "مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا"، اليوم الخميس.

وتضم المجموعة التي تقودها الولايات المتحدة نحو 50 دولة تقوم بتزويد كييف بالأسلحة وأنواع أخرى من الدعم، ومن المقرر أن تجتمع في بروكسل اليوم الخميس.

وقال ستولتنبرج إنه بينما تحتاج أوكرانيا إلى أنواع مختلفة من الدعم، ينصب تركيز الاجتماع على الحفاظ على أنظمة الأسلحة التي تم توفيرها بالفعل، "مما يعني أن لديهم الذخيرة وقطع الغيار والصيانة والقدرة على الإصلاح".

كما رحب أمين عام الناتو بقرار العديد من الدول الأعضاء في الحلف بشأن توفير التدريب للطيارين الأوكرانيين.

وقال إن "هذا مهم وسيمكننا أيضا، في مرحلة لاحقة، من اتخاذ قرارات بشأن تسليم طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، مثل طائرات (إف 16) على سبيل المثال".

ومن المتوقع أن يحضر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الحدث الذي سيعقبه عقد اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل لمدة يومين.