زيلينسكي يعتزم دعوة البرلمان السويسري للسماح بإعادة بيع الأسلحة

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مناشدة البرلمان السويسري بالسماح بإعادة بيع أسلحة سويسرية الصنع اليوم الخميس، فيما تسعى بلاده لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.



ومن المتوقع أن يتحدث زيلينسكي عن الحظر السويسري على إعادة نقل الأسلحة السويسرية الصنع بموجب التزام سويسرا القائم على الحياد منذ فترة طويلة.



غير أنه من المتوقع أن يغيب ربع أعضاء البرلمان خلال إلقاء زيلينسكي كلمته عبر مقطع فيديو والموجهة إلى غرفتي البرلمان، بعد احتجاج من جانب حزب يميني لما يرى أنه تدخل في صناعة القرار المحلية.



وأكد الحزب المحافظ اليميني "إس في بي" الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد، على أن نوابه سوف يبتعدون بشكل كبير عن خطاب زيلينسكي. وأضاف أنه يعتبر الخطاب تدخل في السياسة السويسرية.



وتثير مسألة الحياد، وهي عقيدة لدى سويسرا منذ مئتي سنة، حالة من الانقسام في البلاد وسط الحرب الجارية التي أطلقها الكرملين ضد أوكرانيا في فبراير 2022.