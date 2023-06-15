المعارضة اليابانية تقدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة يوم الجمعة

قرر كينتا إيزومي، رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض في اليابان، تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة اليابانية بزعامة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلا عن مسئول حزبي لم تحدد هويته.

وأعلن مسئولون في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن الاقتراح، في حالة تقديمه، قد يكون سببا لأن يقوم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بحل البرلمان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وانتقد الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، أكبر أحزاب المعارضة في اليابان، في الحادي عشر من يونيو الجاري، أي محاولة من قبل الحكومة اليابانية للدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقال الأمين العام للحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض كاتسويا أوكادا، في برنامج حواري سياسي تلفزيوني، إن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في أي وقت قريب "ليست سوى إهدار لأموال دافعي الضرائب".

وتتزايد التكهنات بأن كيشيدا سوف يحل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء جلسة البرلمان الحالية في 21 يونيو الجاري.

وقال شينجي إينو، القائم بأعمال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا، إنه إذا تم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة إلى البرلمان الياباني، فيمكن لرئيس الوزراء أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب.

وقال أوكادا إن الحكومة تهدف إلى إجراء انتخابات عامة في وقت قريب، حيث يتعين عليها في وقت لاحق من العام الجاري دراسة تحديد موعد رفع الضرائب، الأمر الذي لا يحظى بشعبية لدى الناخبين.

وقال رئيس مجلس بحوث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان كويتشي هاجيودا، إن الاقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، قد يكون سببا لحل البرلمان الياباني، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال هاجيودا إن كيشيدا، بصفته رئيس الوزراء، سيكون له القول الفصل بشأن أي حل للبرلمان.