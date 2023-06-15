 الليلة.. علي جمعة يسرد شهادته عن ثورة 30 يونيو مع محمد الباز على إكسترا نيوز - بوابة الشروق
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الليلة.. علي جمعة يسرد شهادته عن ثورة 30 يونيو مع محمد الباز على إكسترا نيوز


نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 8:12 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 8:12 م
يحل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في الحادية عشر من مساء اليوم، ضيفًا على برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على شاشة اكسترا نيوز، ليتحدث حول شهادته عن ثورة 30 يونيو، وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويكشف الدكتور علي جمعة، في شهادته عن الثورة، سبب تسميته لـ 30 يونيو، بـ "يوم الله"، ويسرد أيضًا مخاوفه التي تنبأ بها بمجرد وصول الإخوان للحكم.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

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