أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات من الجو

قالت هيئة الدفاع الجوي في كييف إن الأراضي الأوكرانية تعرضت لهجمات صواريخ كروز وطائرات درون اليوم الخميس، في حين قالت السلطات في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، إن طائرات الدرون الأوكرانية تشن هجمات على المنطقة.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، فإن الأهداف الصناعية في منطقة دنيبروبيتروفسك تعرضت لهجوم بثلاثة صواريخ كروز. وقد أصيب رجل (38 عاما) في منطقة كريفي ريه. ويتردد أن هجوما وقع أمس الأول الثلاثاء أودى بحياة 12 شخصا.

وجاء في التقرير أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 20 طائرة درون، 13 منها فوق أوديسا على البحر الأسود.

وقالت السلطات الروسية في القرم إن معظم طائرات الدرون التي أرسلتها القوات الأوكرانية تم إسقاطها.

وكانت كييف قد أعلنت نيتها استعادة شبه الجزيرة، كما أنها تستهدف أهدافا هناك.

يذكر أن موسكو قامت بضم شبه جزيرة القرم عام 2014، قبل أن يشن الكرملين هجومه على أوكرانيا في فبراير 2022.