كيف رد بايدن على صحفي سأله عن دعمه الإبادة في غزة؟

استشاط الرئيس الأمريكي جو بايدن غضبا خلال لقاء في البيت الأبيض مع شخصيات إعلامية، عندما سأله الصحفي المستقل جوناثان كاتس "لماذا يدعم الإبادة الجماعية في غزة؟".

وقام كاتس بتصوير بايدن وواجهه بشأن "دعمه للإبادة الجماعية في غزة"، وقال له بايدن "أنت صحفي نموذجي" وأنه "سيرمي الهاتف عليه"، وفقا لوكالة سما الإخبارية.

وبعد ذلك هدأ بايدن قليلا وقال: "النقطة المهمة هي أنني كنت واضحا جدا مع الإسرائيليين، وقلت لهم ما يجب عليهم فعله وما لا ينبغي عليهم فعله".

ورد عليه كاتس: "لكن ماذا سيحدث؟ هل ستخفضون الميزانيات التي تحولونها لهم؟". ثم تدخل مساعدو بايدن الشخصيون في المحادثة وأظهروا لكاتس طريقه للخروج من المبنى.

وكان بايدن قد استبعد قبل يومين التوصل لاتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة الدول السبع بإيطاليا: "خلاصة القول، توصلنا إلى اتفاق، وطرحت نهجاً أقره مجلس الأمن الدولي، ومجموعة السبع، والإسرائيليون" على حد تعبيره.

وعندما سُئل عما إذا كان واثقاً من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل قريباً، أجاب الرئيس الأمريكي قائلاً: "لا"، لكنه أوضح أنه لم يفقد الأمل رغم صعوبة الموضوع.

