إدانة هجوم عنصري استهدف طفلتين في ألمانيا

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قوبل هجوم وقع بشمال ألمانيا، حيث أصيبت فتاة ووالدها وهما من غانا، بإدانة واسعة.

ووفقا للنتائج الأولية لتحقيقات الشرطة، تعرضت طفلة من غانا في الثامنة من عمرها وشقيقتها البالغة من العمر 10 أعوام، لهجوم من جانب مجموعة من نحو عشرين مراهقا وبالغا.

ووقع الهجوم مساء أمس الجمعة، في بلدة جريفيسمولين بولاية مكلينبورج-فوربومرن.

وأدان وزير داخلية الولاية كريستيان بيجيل الهجوم بأشد العبارات الممكنة. وقال اليوم السبت، "نحن لا نهاجم الناس، سيما الأطفال، وبالتأكيد ليس لدوافع عنصرية".

وتردد أن المعتدين ركلوا الطفلة في الوجه. وعندما تدخل الأبوان اندلع شجار. وأفادت الشرطة بأن ما يصل إلى ثمانية أشخاص من المجموعة شاركوا في الهجوم.

ونقلت الفتاة المصابة ووالدها إلى المستشفى. ووصفت إصاباتهما بالطفيفة. وتحقق الشرطة الآن في تكدير السلم العام، وإلحاق أذى بدني شديد والتحريض على الكراهية والإهانة. ويبحث رجال الشرطة عن شهود على الواقعة.