شولتس يخفض سقف التوقعات بشأن مؤتمر سويسرا حول حرب أوكرانيا

خفض المستشار الألماني أولاف شولتس من سقف التوقعات بشأن المؤتمر الدولي المقرر في سويسرا بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.

وقال شولتس في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، اليوم على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، إن الأمر يتعلق "بوضع أسس لمؤتمر لاحق... وبعد ذلك سيتوقف الأمر أيضا على مشاركة روسيا فيه... لذلك فإن هذا بمثابة نبتة دبلوماسية نسقيها الآن حتى تنمو بشكل أكبر".

ويعتزم شولتس التوجه إلى سويسرا اليوم للمشاركة في المؤتمر. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر رؤساء دول وحكومات، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من حوالي 90 دولة. وتشارك من الولايات المتحدة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

ولا تعتزم دول مقربة من روسيا، مثل الصين، المشاركة في المؤتمر، أولم ترسل ممثلين رفيعي المستوى.

ولا تشارك روسيا نفسها في المؤتمر. وفي فندق فاخر على بحيرة لوسيرن، تعتزم الوفود مناقشة جوانب مثل صادرات الحبوب الأوكرانية، وأمن محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، إضافة إلى قضايا إنسانية مثل تبادل الأسرى.