إيطاليا تهزم ألبانيا في كأس أمم أوروبا

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على نظيره الألباني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال ايدونا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

افتتح أهداف المباراة المنتخب الألباني عن طريق مهاجمه نديم بايرامي في الثانية الـ 22 من انطلاق المباراة، بعد خطأ فادح من المدافع ديماركو.

فيما أدرك المنتخب الإيطالي هدف التعادل سريعًا عن طريق اللاعب باستوني في الدقيقة 11، ومن ثم أضاف باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 15، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إيطاليا بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن إسبانيا المتصدرة بعد فوزها العريض على كرواتيا بثلاثية نظيفة.