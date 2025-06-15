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قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تخوض «معركة وجودية» مع إيران، مشيرًا إلى أن «طهران ستدفع ثمنًا باهظًا نظير قصفها لإسرائيل وقتلها للمدنيين».

جاء ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام، أدلى بها على هامش تفقده موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام بتل أبيب، مساء الأحد.

وأضاف: «نخوض معركة وجودية مع إيران، وهو أمر مفهوم الآن لجميع المواطنين الإسرائيليين.. تخيّلوا ماذا سيحدث لو امتلكت إيران أسلحة نووية لتسقط على المدن الإسرائيلية؟».

واستطرد: «تخيّلوا ماذا سيحدث لو امتلكت إيران 20 ألف صاروخ من هذا النوع.. سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران».

وأسفر الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل عن أضرار جسيمة في مدينة بات يام جنوب تل أبيب التي تعرضت لسقوط عشرات الصواريخ، وتسببت بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 200 آخرين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية بات يام موقعا كثير الإصابات وواسع الدمار، وسط تقديرات بوجود نحو 35 مفقودا في موقع سقوط الصاروخ الإيراني.

وقال رئيس بلدية بات يام ظهر اليوم، إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وضمن موجة القصف الأخيرة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن عشرات المنازل والمباني تضررت جراء تركز سقوط الصواريخ الإيرانية في مدينة بات يام قرب تل أبيب.

وقال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل، وإن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الأنقاض في بات يام.