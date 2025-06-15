محافظ جنوب سيناء وسفير الهند يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي وإنشاء مدرسة دولية متخصصة في رياضة اليوجا بسانت كاترين

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، السيد سوريش كي ريدي، السفير الهندي لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك خاصة في المجال السياحي، وتزامنًا مع احتفالات سفارة الهند باليوم العالمي لليوجا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز أواصر التعاون الدولي، والانفتاح على الأسواق السياحية الجديدة، وتنويع أنماط السياحة،

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين في قطاع السياحة، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة من الهند إلى جنوب سيناء، لاسيما من خلال الترويج لإقامة حفلات الزفاف الهندية الفاخرة بمدينة شرم الشيخ، التي تتمتع بمقومات طبيعية ومرافق سياحية عالمية تؤهلها لتكون وجهة مثالية لهذا النوع من الفعاليات، والتي تحظى بإقبال واسع في السوق الهندي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى جعل جنوب سيناء وجهة عالمية للسياحة المستدامة والمتنوعة، ونرحب بكافة أشكال التعاون التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها الشراكة مع جمهورية الهند الصديقة.

وأكد على أهمية السوق الهندي كأحد الأسواق الواعدة التي يمكن أن تسهم بقوة في دعم وتنشيط السياحة المصرية، ولا سيما في ظل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الهنود بالسياحة الروحية والثقافية، وهما نمطان تتفرد بهما محافظة جنوب سيناء بما تزخر به من مقومات طبيعية ودينية وبيئية فريدة.

وأوضح المحافظ، أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع قطاع السياحة في صدارة أولويات التنمية، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا على صعيد البنية التحتية والسياحة المستدامة.

وأشار المحافظ إلى انضمام مدينة شرم الشيخ، في 13 مايو 2025، كعضو كامل في المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية (ICLEI) – الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، وهو ما يعكس التزام المدينة بتطبيق المعايير الدولية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان مشاركة محافظة جنوب سيناء في مؤتمر سياحي تجاري دولي يُعقد قريبًا في الهند، بهدف عرض الفرص الاستثمارية والسياحية بالمحافظة، والترويج لها أمام كبرى شركات السياحة والمنظمات المعنية بالسوق الهندي.

كما تناول الحديث مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، والذي يُعد من أبرز المشروعات التنموية ذات الطابع الروحي والبيئي، من خلال بحث إمكانية إنشاء مدرسة دولية متخصصة في رياضة اليوجا بالتعاون مع الجانب الهندي، بما يعزز من مكانة سانت كاترين كوجهة فريدة للسياحة الروحانية والعلاجية.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع محافظة جنوب سيناء للسفير الهندي، تعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديرًا للجهود المتبادلة في تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات السياحة والثقافة والاستثمار.