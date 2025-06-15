**وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى لقائه سفراء أجانب: الحرب فُرضت على طهران وليس أمام إيران خيار سوى الرد

- الولايات المتحدة دعمت بشكل علني هذه الهجمات، ولدينا أدلة على أنها دعمتها من قواعدها في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن بلاده مستعدة لوقف الأعمال الانتقامية إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على طهران.

جاء ذلك لدى لقاء عراقجي مع سفراء أجانب في طهران، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأشار عراقجي إلى أن "الحرب فُرضت على طهران"، وأنه "ليس أمام إيران خيار سوى الرد".

وأوضح أن إيران تعرضت للهجمات الإسرائيلية خلال انشغال طهران بالدبلوماسية فيما يتعلق ببرنامجهم النووي.

وقال إن الولايات المتحدة دعمت بشكل علني الهجمات الإسرائيلية على إيران، مبينا أن طهران لديها أدلة على دعم تلك الهجمات من قواعد أمريكية في المنطقة.

وأضاف: "نعتقد أن أمريكا شريكة في هذه الهجمات، وعليها تحمّل مسؤوليتها. لقد ارتكب الكيان الصهيوني خطأً استراتيجيا فادحا بنقله الحرب إلى الخليج".

وأكد أن من حق إيران الدفاع عن أنفسها، وأن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم، مضيفا: "لن نرد إلا إذا تعرضنا لهجوم".

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، قال عراقجي: "لا نقبل باتفاق يحرمنا من حقوقنا النووية. هجمات إسرائيل كانت تهدف إلى تعطيل المفاوضات".

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى صباح الأحد نحو 13 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.