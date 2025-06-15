السوداني: العراق مستعد لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لإيران

أبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار "العدوان" الذي تتعرض له إيران، في إطار التضامن الذي يجمع الدول الإسلامية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، أن السوداني أجرى اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأعرب السوداني عن تضامن العراق، حكومة وشعبا، مع إيران التي تتعرض لـ"عدوان صهيوني سافر"، مؤكدا الحرص على أمنها واستقرارها كونهما يرتبطان بأمن واستقرار المنطقة، كما أكد حرص العراق على عدم اتساع نطاق الحرب.

وأشار إلى "الحراك الذي تقوده الحكومة العراقية، على مختلف المسارات من أجل منع اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني".

من جانبه، قدم بزشكيان الشكر للعراق، بمختلف فعالياته الرسمية والشعبية، على المواقف المعلنة والواضحة في رفض سلوك "الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة على بلدان المنطقة، إلى جانب جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد على أهمية أن "تتخذ الدول الإسلامية موقفا موحدا إزاء هذه الاعتداءات والتجاوز الصارخ على القانون الدولي، الذي قد يطال بلدانا إسلاميةً أخرى".