 انطلاق عرض عسكري ضخم بواشنطن في ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق عرض عسكري ضخم بواشنطن في ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي

د ب أ
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 1:30 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 1:30 ص

انطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش الأمريكي بمشاركة دبابات وقوات وإطلاق 21 طلقة مدفعية.

 


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