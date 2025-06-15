انطلاق عرض عسكري ضخم بواشنطن في ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي

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انطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش الأمريكي بمشاركة دبابات وقوات وإطلاق 21 طلقة مدفعية.