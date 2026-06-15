يحيى أبوالفتوح رئيسا لبنك التعمير والإسكان بداية من يوليو المقبل

يتولى المصرفي البارز يحيى أبو الفتوح رئاسة بنك التعمير خلفا لحسن غانم بداية من يوليو المقبل.

وقد حصل بالفعل أبو الفتوح علي موافقة البنك المركزي، حسب المعلومات التي حصلت عليها "مال وأعمال الشروق"، وأخطرت الجهات المختصة بالموافقة قبل نحو اسبوع .

وقالت المصادر إن تغيير قد يحدث في الهيكل الاداري لبنك قد يشمل مناصب اخرى.

وقبل مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على استقالة حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك من منصبه بالبنك وترشيح يحيى أبوالفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري حاليًا خلفا له، اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والإسكان على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 5.313 مليار جنيه إلى 10.626 مليار جنيه.

ويتوزع رأسمال البنك بعد الزيادة على 1.062 مليار سهم ، بدلاً من 531.3 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد لجميع الأسهم النقدية والاسمية والعادية.

كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه ، مما يمنح البنك مرونة ومساحة مستقبلية كبيرة للنمو والتوسع وتلبية التطلعات الاستثمارية القادمة.

ووفقًا لنتائج الأعمال المستقلة للبنك، ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل إلى 5.179 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 4.821 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 358 مليون جنيه، وبنسبة نمو 7.4%.